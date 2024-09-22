Fenerbahçe 5-0 Kazandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5-0 yendi.

Ünye Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın 2. dakikasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Yağmur Uraz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Yağmur Uraz, 28. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 48. dakikada Ece Türkoğlu'nun kaydettiği golle skoru 3-0'a taşıdı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, 55. dakikada Fredrica Torudzor'un kendi kalesine attığı golle farkı 4'e yükseltti: 0-4.

Maçın skorunu belirleyen gol, 83. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi. Fenerbahçe Petrol Ofisi, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Müsabakayı, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve taraftarlar izledi.

Kaynak: AA