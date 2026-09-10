Fenerbahçe 18 Yıl Sonra Devler Ligi’nde! Roma Karşısında İlk Maçta Hedef Galibiyet: İşte Muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında İtalya temsilcisi Roma’yı konuk edecek. Chobani Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Mücadele TRT 1 ve tabii’den canlı yayınlanacak.

DEVLER LİGİ’NE GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi macerasına 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon’u eleyerek 18 yıl sonra organizasyonun lig aşamasına kalmayı başardı. Süper Lig’de oynanan derbide Beşiktaş’a mağlup olan Fenerbahçe, Roma karşısında taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de Devler Ligi’ne 3 puanla giriş yapmak istiyor.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Fenerbahçe’nin Roma karşısında sahaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:

FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Greenwood, İsmail, Kante, Oğuz, Kerem, Muriç.

ROMA: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Kone, Cristante, Lima, Dybala, Soule, Malen.

FENERBAHÇE’DE 2 OYUNCU YOK

Sarı-lacivertli takım, Roma karşılaşmasında iki oyuncusundan yararlanamayacak. UEFA tarafından 2 maç men cezası bulunan Matteo Guendouzi ile sakatlığı devam eden Marco Asensio kadroda yer alamayacak.

LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe’nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, forma giymesi halinde kariyerinde daha önce oynadığı Roma’ya karşı mücadele edecek. Lukaku, 2023-24 sezonunda İtalyan ekibinin formasını giymişti.

ROMA’DA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, sezona etkili bir başlangıç yaptı. Kadrosunda önemli futbolcular bulunduran İtalyan ekibinde Fransa Milli Takımı oyuncusu Manu Kone ile yeni transfer Donyell Malen öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Roma’nın kadrosunda ayrıca Santiago Castro, Matias Soule, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli gibi genç oyuncular bulunuyor. Takımın deneyimli yıldızı Paulo Dybala da bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi