Kadıköy'de Üçüncü Gol Geldi | CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

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Kadıköy'de Üçüncü Gol Geldi | CANLI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman Markus Schmidt oturuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal Rakip, Larsson, Soner, Van de Streek, Safuri, Samudio

MAÇTAN DAKİKALAR | FENERBAHÇE 3-0 ANTALYASPOR

30' GOL | En-Nesyri Fenerbahçe'nin üçüncü golünü kaydetti.

26' GOL | Dusan Tadic Fenerbahçe'nin iknci golünü kaydetti.

17' Szymanski'nin çaprazdan yaptığı orta, savunmadan sekip Kostic'in önünde kaldı. Kostic'in sert ortasında top, ters kanattan taca çıktı.

16' Sağ kanattan içeri sokulan ;Mert Müldür'ün sol ayakla vuruşu savunmadan döndü.

14' Mert Müldür'ün uzaklardan yaptığı ortasında Edin Dzeko'nun kafa vuruşu zayıf. Topu Kenan Piric kontrol etti.

10' Fenerbahçe'de kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür'ün kafa vuruşu ağlara gitti!

9' GOL | Mert Müldür Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

1' İlk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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