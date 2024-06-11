Fenebahçeliler merakla bekliyordu: Mourinho'nun sahaya ineceği tarih belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun, takımının başında çıkacağı ilk maçın tarihi belli oldu.

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Fenebahçeliler merakla bekliyordu: Mourinho'nun sahaya ineceği tarih belli oldu!

Fenerbahçelilerin merakla beklediği tarih belli oldu.

Jose Mourinho'nun, takımı başında sahalara çıkacağı hazırlık maçlarının tarihi belli oldu.

Fenerbahçe, 22 Haziran Cumartesi günü yeni sezonun hazırlıklarına başlayacak.

2-13 TEMMUZDA AVUSTURYA'DA KAMPA GİRECEK

Sarı-lacivertli ekip daha sonra ise 2-13 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde kampa girecek.

Mourinho'nun idaresindeki sarı kanaryalar, 2-13 Temmuz tarihleri arasında 4 hazırlık maçı yapacak.

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