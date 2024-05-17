Fatih Terim'den UEFA Kupası açıklaması: Türk futbol tarihinin en büyük başarısı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüple 2000 yılında elde ettiği UEFA Kupası başarısının yıl dönümünde, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Fatih Terim'den UEFA Kupası açıklaması: Türk futbol tarihinin en büyük başarısı

Galatasaray ile 17 Mayıs 2000 tarihinde finalde Arsenal'i eleyerek UEFA Kupası'nı kazanan Fatih Terim, bu tarihi başarının yıldönümüyle ilgili bir paylaştım yaptı.

Fatih Terim'in açıklaması şöyle:

"24 yıl önce tam da bugün bu saatlerde, Türk Futbol tarihinin en büyük başarısı, Kopenhag’da kupayla taçlandırıldı.
UEFA kupasını almayı istemekle yetinmedik, tarihi değiştirecek oyun ve skorlarla istediğimizi almayı da bildik. Kupaya yüreğini koyanlara ve asla unutmayacaklara selam olsun…"

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