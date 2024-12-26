Fatih Terim İçin Sürpriz Transfer İddiası: Türkiye'den Ayrılmaya Hazırlanıyor

AL-SHABAB FC TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINDA

Al-Shabab FC, teknik direktörü Vitor Pereira’nın Wolverhampton ile anlaşmasının ardından boşta kaldı. Şu an takımın başında yardımcı antrenör Luis Miguel bulunuyor. Suudi Ligi’nde 23 puanla 6. sırada yer alan Al-Shabab, zirve yarışına ortak olmak ve uluslararası arenada iddialı bir konuma gelmek için deneyimli bir teknik direktör arayışında.