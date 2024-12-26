Fatih Terim İçin Sürpriz Transfer İddiası: Türkiye'den Ayrılmaya Hazırlanıyor
Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab FC ile prensipte anlaştığı öne sürüldü. Terim, yeni görevine başlamak için Suudi Arabistan’a gitmeye hazırlanıyor.
Kaynak: TRT Spor
Son olarak Panathinaikos’u çalıştıran Fatih Terim’in, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab FC’den resmi bir teklif aldığı iddia edildi. Suudi basınına göre, Terim ile kulüp arasında prensip anlaşmasına varıldı. TRT Spor'un haberine göre, Fatih Terim, önümüzdeki günlerde İstanbul’dan ayrılarak yeni görevine başlamak üzere Suudi Arabistan’a gidecek.
AL-SHABAB FC TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINDA
Al-Shabab FC, teknik direktörü Vitor Pereira’nın Wolverhampton ile anlaşmasının ardından boşta kaldı. Şu an takımın başında yardımcı antrenör Luis Miguel bulunuyor. Suudi Ligi’nde 23 puanla 6. sırada yer alan Al-Shabab, zirve yarışına ortak olmak ve uluslararası arenada iddialı bir konuma gelmek için deneyimli bir teknik direktör arayışında.
Son yıllarda Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Neymar gibi yıldız futbolcuları transfer ederek dikkat çeken Suudi Arabistan futbolu, teknik direktörlük alanında da önemli isimlere yatırım yapmaya başladı.
Al-Shabab FC’nin Fatih Terim ile çalışarak, ligde üst sıralara yükselmek ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde başarı yakalamak gibi hedeflere ulaşmayı planladığı ifade ediliyor.