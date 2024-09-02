Fatih Tekke ile Anlaşan Trabzonspor Son Anda Vazgeçti: AKP'den Gelen Talimat Ortaya Çıktı!

Sezona hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla başlayan Trabzonspor, Avrupa'ya çok erken veda ederken Süper Lig'de oynadığı ilk 2 karşılaşmada ise galibiyet alamadı.

Taraftarın tepkilerinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayıran Ertuğrul Doğan yönetimi, ilk olarak bordo-mavili kulübün efsane ismi Şenol Güneş ile görüşmüş ancak şartlarda anlaşamayarak rotayı Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke'ye çevirmişti.



"AKP, FATİH TEKKE'NİN TRABZONSPOR'A GELMESİNİ İSTEMEDİ"



Dün yapılan görüşmelerde Fatih Tekke ve Trabzonspor prensipte anlaşırken, akşam saatlerinde toplanan yönetim kurulu kararını değişmiş ve Şenol Güneş ile görüşmelerde önemli bir aşamada kaydetmişti.



Bu durum karşısında Fatih Tekke'nin oldukça öfkelendiği öğrenilirken, Fatih Tekke'nin kuzeni Kenan Tekke, Trabzonspor'un 31 Ağustos tarihinde Fatih Tekke ile anlaştığını, ardından siyasi baskı sebebiyle Fatih Tekke'den vazgeçip, tekrar Şenol Güneş ile masaya oturduğunu iddia etti. Yaşanan tartışmaların ardından Fatih Tekke'nin 4 yıl önce iktidarı hedef alan sözleri ortaya çıktı.