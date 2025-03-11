Fatih Tekke 19 Yıl Sonra Trabzon'da: Sevgi Seliyle Karşılandı

Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından jet hızıyla göreve kulübün eski efsanelerinden Fatih Tekke getirildi. 19 yıllık aranın ardından Trabzon’a dönen Tekke havalimanında yoğun sevgiyle karşılandı.

Burada ilk açıklamasını yapan Tekke, “1 saniye bile kaybedecek vaktimiz yok. Hayırlı ramazanlar, taraftarları çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkan yardımcısı Serkan Kılıç ise, "Uzaktan bir transfer yapmadık, Trabzonspor’umuzun kaptanını aldık, geldik" dedi.

Bordo-mavili ekibin efsaneleri arasında yer alan Tekke’nin bugün takımın başında ilk antrenmanına katılması bekleniyor.

Kaynak: DHA