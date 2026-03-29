F1 Japonya Grand Prix'inde Zafer Mercedes Pilotu Kimi Antonelli'nin
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Japonya'da yapıldı. Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden koşulan yarışı Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sırada tamamladı.
Antonelli'nin ardından McLaren pilotu Oscar Piastri'nin ikinci olduğu yarışta, üçünü basamakta ise Ferrari'den Charles Leclerc yer aldı.
