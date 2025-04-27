Eyüpspor ile Galatasaray Karşı Karşıya: İlk Gol Geldi
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı.
Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İspanyol hakem Miguel Angel Ortiz Arias oturuyor.
İLK 11'LER
Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Ruben Vezo, Yalçın Kayan, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Emre Mor, Ampem, Mame Thiam
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen
CANLI| EYÜPSPOR 0-1 GALATASARAY
29' GOL | Galatasaray, Sallai'nin golü ile öne geçti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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