Eyüpspor ile Galatasaray Karşı Karşıya Geliyor: İlk 11'ler Belli Oldu
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İspanyol hakem Miguel Angel Ortiz Arias oturacak.
İLK 11'LER
Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Ruben Vezo, Yalçın Kayan, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Emre Mor, Ampem, Mame Thiam
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen
Kaynak: Haber Merkezi
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