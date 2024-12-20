Eyüpspor – Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. Haftası bugün oynanacak Eyüpspor-Fenerbahçe müsabakasıyla açılacak. Bu karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Mustafa İlker Coşkun oldu.

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Eyüpspor – Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'da başlayacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.

Eyüpspor – Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu - Resim : 1

Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.

Söz konusu mücadelede VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

Eyüpspor – Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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