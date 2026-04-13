Evinde Fenerbahçe'yi Yenen VakıfBank Seride 2-1 Öne Geçti

Sultan Ligi Final Serisi'nde evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan VakıfBank, maçı 3-1'lik skorla kazanarak seride 2-1 öne geçti. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Son Güncelleme:
Üç galibiyet alan tarafın 2025-26 sezonu şampiyonu olacağı seride dördüncü maç, 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

İLK SET FENERBAHÇE'NİN

Müsabakaya iyi başlangıç yapan Fenerbahçe Medicana, 9-3'lük üstünlük yakaladı ve VakıfBank, mola aldı. Moladan sonra da etkili servislerle farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli takım, ilk seti 25-19 kazandı ve durumu 1-0 yaptı.

VAKIFBANK İLK SETİN ARDINDAN RAKİBİNE FIRSAT VERMEDİ

VakıfBank, ikinci sette oyunun hakimiydi. Hücumda ritmini bulan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe Medicana karşısında ikinci seti 25-19 üstün bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set de VakıfBank üstünlüğüyle geçti. Rakibine göre daha az hata yapan ev sahibi takım, seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

Müsabakanın dördüncü seti büyük çekişmeye sahne oldu. Markova ve Boskovic ile etkili olan VakıfBank, seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.

Kaynak: AA

