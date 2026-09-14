Everton Derken... Icardi'nin Yeni Takımı Belli Oluyor

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Galatasaray'la sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi'nin yeni takımının hangi kulüp olacağı henüz netleşmedi. Everton'la anlaşması beklenen Arjantinli futbolcu için Lazio'nun yeniden devreye girdiği öne sürüldü.

Sky Sport'un haberine göre Lazio, yaz döneminde Icardi'yle yapılan görüşmelerin ardından oyuncunun menajeriyle yeniden iletişime geçti. Haberde, transferin mali şartlarının netleşmesi halinde Icardi'nin Lazio'nun teklifine olumlu yaklaşmaya artık daha yatkın olduğu belirtildi.

GÖRÜŞME SONRASI NETLEŞECEK

Icardi'nin transferiyle ilgili kararın, Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'yla yapacağı görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Arjantinli yıldızın bugün ve yarın Gattuso'yla görüşeceği, bu görüşmelerin ardından Lazio'ya transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belli olacağı aktarıldı.