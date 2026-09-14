Everton Derken... Icardi'nin Yeni Takımı Belli Oluyor
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımını arayan Icardi için Lazio yeniden devreye girdi. İtalyan ekibinin Arjantinli yıldızın menajeriyle yeniden görüştüğü, transferin Gennaro Gattuso'yla yapılacak görüşmenin ardından netleşeceği belirtildi.
Galatasaray'la sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi'nin yeni takımının hangi kulüp olacağı henüz netleşmedi. Everton'la anlaşması beklenen Arjantinli futbolcu için Lazio'nun yeniden devreye girdiği öne sürüldü.
Sky Sport'un haberine göre Lazio, yaz döneminde Icardi'yle yapılan görüşmelerin ardından oyuncunun menajeriyle yeniden iletişime geçti. Haberde, transferin mali şartlarının netleşmesi halinde Icardi'nin Lazio'nun teklifine olumlu yaklaşmaya artık daha yatkın olduğu belirtildi.
GÖRÜŞME SONRASI NETLEŞECEK
Icardi'nin transferiyle ilgili kararın, Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'yla yapacağı görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Arjantinli yıldızın bugün ve yarın Gattuso'yla görüşeceği, bu görüşmelerin ardından Lazio'ya transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belli olacağı aktarıldı.