Euroloegue'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes Arasında İpler Gerildi, İki Oyuncudan Açıklama Geldi

Euroleague’de Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic ile Anadolu Efes oyuncusu Elijah Bryant arasında yaşanan gerginlikte yeni bir aşamaya geçildi.

Dün Anadolu Efesli Elijah Bryant’ın konuya ilişkin açıklamasının ardından bir açıklama da Fenerbahçeli Tarık Biberovic’ten geldi. Bryant konuya ilişkin açıklamasında yaptığı eylemlerin tamamıyla ayağa kalkmak için olduğunu savunurken, Biberovic de “Amacım o anda sadece rakibin üzerimden kalkması ve oyuna dönmekti. Olayın nasıl büyüdüğü ve rakip oyuncunun yaptıkları görüntülerle sabittir” ifadelerini kullandı.

Tarık Biberovic konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Anadolu Efes maçında yaşanan malum olaydan sonra konunun daha fazla büyüyerek EuroLeague gündemine ve markasına zarar vermemesi için susmuştum.

Ancak rakip takım oyuncusunun, karşılaşmadan günler sonra üstelik şahsımın yaptığını iddia etmesine rağmen kesinlikle doğru olmayan birçok detayla açıklamalar yaptığını görüyorum. Ben yine de konuyu uzatmamaya gayret edeceğim.

Amacım o anda sadece rakibin üzerimden kalkması ve oyuna dönmekti. Olayın nasıl büyüdüğü ve rakip oyuncunun yaptıkları görüntülerle sabittir.

Konuyla ilgili tüm gerekli bilgiler de şahsım ve Kulübüm tarafından EuroLeague ile paylaşılmıştır. Böyle bir konuyla kamuoyunu meşgul etmekten dolayı duyduğum üzüntüyü tekrar belirtmek isterim."

BRYANT KENDİSİNİ SAVUNDU

Elijah Bryant ise konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Tarık Biberovic ve ben yere düştük. Ayağa kalkmaya çalıştığımda agresif bir şekilde boynumdan ve başımdan yakaladı, beni aşağı çekti ve yüzümü bastırdı. Boynumda ve sırtımda ciddi çizik izleri bıraktı. Tekrar kalkmaya çalıştım ve o da tekmeleyerek karşılık verdi. Kolumda morluklar bıraktı.

Tarık Biberovic'i ısırmadığımı açıkça belirtmek istiyorum. Yaptıklarım ayağa kalkabilmek içindi. Birini başından veya boynundan tutup yere çekmenin basketbolda yeri yoktur."