EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Karşı Karşıya
THY Euroleague'de 19. hafta yarın oynanacak 4 mücadeleyle başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Cuma günü Ülker Arena’da oynanacak müsabaka saat 20.45’te başlayacak.
THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın (2 Ocak Perşembe) ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
DERBİ ZAMANI
Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Ülker Arena’da ağırlayacak derbinin saati ise 20.45 olarak duyuruldu.
Ligin ilk yarısında oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko galip ayrılmıştı.
ATAMAN'LI PANA, BOLOGNA'YI AĞIRLAYACAK
Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.
THY Euroleague'de 19. haftanın programı şöyle:
2 OCAK PERŞEMBE PROGRAMI
21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos
22.00 ASVEL - Olimpia Milano
22.00 ALBA Berlin - Monaco
22.30 Baskonia - Kızılyıldız
3 OCAK CUMA PROGRAMI
20.45 Fenerbahçe Beko - A. Efes
22.15 Paris Basketball - Barcelona
22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna
22.30 Partizan - Maccabi Tel Aviv
23.00 Real Madrid - Bayern Münih
Kaynak: İHA