EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Karşı Karşıya

THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın (2 Ocak Perşembe) ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

DERBİ ZAMANI

Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Ülker Arena’da ağırlayacak derbinin saati ise 20.45 olarak duyuruldu.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko galip ayrılmıştı.

ATAMAN'LI PANA, BOLOGNA'YI AĞIRLAYACAK

Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

THY Euroleague'de 19. haftanın programı şöyle:

2 OCAK PERŞEMBE PROGRAMI

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

22.00 ASVEL - Olimpia Milano

22.00 ALBA Berlin - Monaco

22.30 Baskonia - Kızılyıldız

3 OCAK CUMA PROGRAMI

20.45 Fenerbahçe Beko - A. Efes

22.15 Paris Basketball - Barcelona

22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna

22.30 Partizan - Maccabi Tel Aviv

23.00 Real Madrid - Bayern Münih

Kaynak: İHA