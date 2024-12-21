Euroleague’de 17. Haftaya Fransız İsim Damga Vurdu

THY Euroleague'de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) İtalyan ekibi Virtus Bologna'nın Fransız basketbolcusu Isaia Cordinier oldu. Cordinier 38 verimlilik puanı topladı.

Euroleague’de 17. Haftaya Fransız İsim Damga Vurdu

THY Euroleague'de 17. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Virtus Bologna'nın evinde Barcelona'yı 86-81'lik skorla mağlup ettiği müsabakada galibiyete önemli katkı veren Fransız basketbolcu Isaia Cordinier'ın haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

Euroleague’de 17. Haftaya Fransız İsim Damga Vurdu - Resim : 1

İSTATİSTİK KAĞIDINI DOLDURDU

Cordinier, 33 dakika süre aldığı karşılaşmada 24 sayı, 7 asist, 6 ribaund, 1 blok, 1 top çalma ile oynadı ve 38 verimlilik puanı aldı.

Euroleague’de 17. Haftaya Fransız İsim Damga Vurdu - Resim : 2

28 yaşındaki basketbolcu kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si seçildi.

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Kaynak: İHA

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