Euroleague Şampiyonluk Oranları Açıklandı, Türk Takımlarının Şansı Ne?

THY Euroleague'de yeni sezon Perşembe ve Cuma günleri oynanan maçlarla birlikte başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte takımların şampiyonluk oranları da açıklandı.

İddaa tarafından belirlenen oranlara göre turnuvanın favorisi, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos Euroleague’te şampiyonluk için en büyük aday olarak gösterildi.

Yunan ekibi, Ataman'ın ilk sezonunda yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu, finalde ise bir önceki yılın şampiyonu Real Madrid'i yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ergin Ataman’ın Pana’yla bu sezonki hedefi üst üste ikinci şampiyonluğu kazanmak ve Efes’in ardından başka bir takımla daha Euroleague’de üst üste iki kez şampiyon olmak.

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Panathinaikos'a 3.80 oran verildi.

ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE’NİN ŞANSI NE?

Son 3 yılın finalisti Real Madrid'in şampiyonluk oranı 4.70 olarak belirlendi.

İlk dörtteki diğer iki sıra, geçen sene final four'u tamamlayan takımların oldu. Olympiakos'a 5.50, Fenerbahçe Beko'ya 7.50 oran verildi. Anadolu Efes'in şampiyonluk oranı ise 18 olarak belirlendi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

Panathinaikos 3.80

Real Madrid 4.70

Olympiacos 5.80

Fenerbahçe Beko 7.50

AS Monaco 9.20

Barcelona 10.00

Anadolu Efes 18.00

Olimpia Milano 21.00

Kızılyıldız 24.00

Partizan 24.00

Baskonia 40.00

Virtus Bologna 40.00

Bayern Münih 45.00

Maccabi Tel Aviv 45.00

Paris Basketball 70.00

Zalgiris Kaunas 90.00

LDLC ASVEL 150.00

ALBA Berlin 200.00

Kaynak: Gerçek Gündem