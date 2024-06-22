EURO 2024'ün ilk haftasında en güzel gol Mert Müldür'ün!

EURO 2024'ten ilk haftanın en güzel golü seçildi. Mert Müldür, "ilk grup maçlarının en iyi golü" oylamasında zirvede yer aldı.

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EURO 2024'ün ilk haftasında en güzel gol Mert Müldür'ün!

Milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk grup maçlarının en iyisi seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'a karşı 3-1 kazanılan mücadelede ay-yıldızlıların ilk golünü kaydeden Mert Müldür, "ilk grup maçlarının en iyi golü" oylamasında zirvede yer aldı.

Aynı maçta millileri 2-1 öne geçiren golün sahibi Arda Güler, Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında gösterilmişti.

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UEFA Euro 2024
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