EURO 2024'ün En İyileri Açıklandı: İlk 11'de 3 Türk Futbolcu Var
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İngiltere ile oynadığı final maçından galip gelen İspanya kupanın sahibi oldu. EURO 2024'te en iyi çıkış yapan ilk 11 ise belli oldu. İlk 11’de 3 Türk futbolcu da yer aldı. İşte o isimler…
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan EURO 2024, Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile İngiltere arasında yapılan final maçıyla sona erdi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024), İspanya şampiyon oldu. Turnuvanın sona ermesinin ardından Marca, turnuvada en iyi çıkış yapan oyuncuları belirledi.
İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle:
Barış Alper Yılmaz - Türkiye
Mikautadze - Gürcistan
Ndoye - İsviçre
Arda Güler - Türkiye
Reijnders - Hollanda
Aebischer - İsviçre
Ratiu - Romanya
Bijol - Slovenya
Hancko - Slovakya
Ferdi Kadıoğlu - Türkiye
Verbruggen - Holland
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