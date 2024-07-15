EURO 2024'ün En İyileri Açıklandı: İlk 11'de 3 Türk Futbolcu Var

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İngiltere ile oynadığı final maçından galip gelen İspanya kupanın sahibi oldu. EURO 2024'te en iyi çıkış yapan ilk 11 ise belli oldu. İlk 11’de 3 Türk futbolcu da yer aldı. İşte o isimler…

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EURO 2024'ün En İyileri Açıklandı: İlk 11'de 3 Türk Futbolcu Var

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan EURO 2024, Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile İngiltere arasında yapılan final maçıyla sona erdi.

EURO 2024'ün En İyileri Açıklandı: İlk 11'de 3 Türk Futbolcu Var - Resim : 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024), İspanya şampiyon oldu. Turnuvanın sona ermesinin ardından Marca, turnuvada en iyi çıkış yapan oyuncuları belirledi.

EURO 2024'ün En İyileri Açıklandı: İlk 11'de 3 Türk Futbolcu Var - Resim : 2

İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle:

EURO 2024'ün En İyileri Açıklandı: İlk 11'de 3 Türk Futbolcu Var - Resim : 3

Barış Alper Yılmaz - Türkiye

Mikautadze - Gürcistan

Ndoye - İsviçre

EURO 2024'ün En İyileri Açıklandı: İlk 11'de 3 Türk Futbolcu Var - Resim : 4

Arda Güler - Türkiye

Reijnders - Hollanda

Aebischer - İsviçre

Ratiu - Romanya

Bijol - Slovenya

Hancko - Slovakya

EURO 2024'ün En İyileri Açıklandı: İlk 11'de 3 Türk Futbolcu Var - Resim : 5

Ferdi Kadıoğlu - Türkiye

Verbruggen - Holland

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Euro 2024 Euro Barış Alper Yılmaz Arda Güler
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