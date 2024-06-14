EURO 2024'te salgın şoku: Çok sayıda futbolcu hastalandı

EURO 2024 D Grubu ilk maçında Fransa, 17 Haziran Pazartesi günü Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde Fransa kampınında grip salgını yaşanıyor.

Kanada ile oynanan hazırlık maçında sadece 15 dakika süre alan Kylian Mbappe, sakatlığı geçmiş olmasına rağmen önlem amacıyla antrenmanda yer almadı.

Ancak idmana katılmayan tek futbolcu Kylian Mbappe değildi.

Horozlar'da grip olan Kingsley Coman da idmana çıkamadı.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps ve birkaç futbolcunun da grip salgınından etkilendiği belirtildi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE HERKES İYİ OLACAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan yıldız futbolcu Ousmane Dembele, Fransızları rahatlatan haberi verdi.

Kafilede ilk grip olanın kendisi olduğunu belirten Dembele, "Şimdi çok daha iyi hissediyorum. Birkaç gün içinde herkes iyi olacak." ifadelerini kullandı.