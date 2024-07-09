EURO 2024'te İlk Finalist Belli Oluyor: İspanya-Fransa Maçı Gollü Başladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son düzlüğe girildi.

Yarı finale yükselen İspanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda bugün ve yarın akşam oynanacak olan maçlarda finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

İspanya-Fransa maçı bu akşam saat 22.00'de başladı.

Maça hızlı başlayan Fransa, 9'uncu dakikada Kolo Muani'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Fransa'nın golüne hızlı reaksiyon veren İspanya'da, genç yıldız Lamin Yamal devreye girdi.

Şahane şutuyla Fransa ağlarını havalandıran Yamal ile 21'nci dakikada beraberliği yakalayan İspanya, 25'nci dakikada bulduğu 2'nci golle öne geçti.

Maçta ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısı başladı.

İLK 11’LER

İspanya: Unai Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Olmo, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Morata, Williams.

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Kolo Muani, Mbappe.

İKİ TAKIM DA 6 KEZ YARI FİNALE YÜKSELDİ

İspanya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu.

1964, 1984, 2008, 2012 ve 2020 turnuvalarında yarı finale yükselen İspanya, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 4'ünü kazanan İspanyollar, 1'inde elenmekten kurtulamadı.

Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanya, bir kez de ikinci oldu.

Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa, turnuva tarihinde 6. kez yarı final aşamasına yükseldi.

EURO 1984 ve 2000'de şampiyon olan Fransa, 2016'da final oynadı. Fransızlar, 1960 ve 1996'da ise yarı finali geçemedi.