EURO 2024'te günün programı: Türkiye, çeyrek final için sahaya çıkıyor

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda bugün 2 maç oynanacak.

Günün ilk maçında Romanya ile Hollanda karşılaşacak. Son mücadelede ise A Milli Takım, Avusturya ile karşılaşacak.

İki müsabakanın kazananları çeyrek finalde mücadele edecek.

Avusturya - Türkiye maçı TSİ 22.00'de Red Bull Arena'da oynanacak.