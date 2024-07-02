EURO 2024'te günün programı: Türkiye, çeyrek final için sahaya çıkıyor
EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri bugün belli oluyor. Son 16 turundaki son maçlarda bu akşam Romanya ile Hollanda, Türkiye ile Avusturya karşı karşıya gelecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda bugün 2 maç oynanacak.
Günün ilk maçında Romanya ile Hollanda karşılaşacak. Son mücadelede ise A Milli Takım, Avusturya ile karşılaşacak.
İki müsabakanın kazananları çeyrek finalde mücadele edecek.
Avusturya - Türkiye maçı TSİ 22.00'de Red Bull Arena'da oynanacak.
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