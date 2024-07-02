EURO 2024'te günün programı: Türkiye, çeyrek final için sahaya çıkıyor

EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri bugün belli oluyor. Son 16 turundaki son maçlarda bu akşam Romanya ile Hollanda, Türkiye ile Avusturya karşı karşıya gelecek.

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EURO 2024'te günün programı: Türkiye, çeyrek final için sahaya çıkıyor

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda bugün 2 maç oynanacak.

Günün ilk maçında Romanya ile Hollanda karşılaşacak. Son mücadelede ise A Milli Takım, Avusturya ile karşılaşacak.

İki müsabakanın kazananları çeyrek finalde mücadele edecek.

Avusturya - Türkiye maçı TSİ 22.00'de Red Bull Arena'da oynanacak.

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