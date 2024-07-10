EURO 2024'te Finalin Adı Belli Oluyor! Hollanda, İngiltere Maçnıda Karşılıklı Goller

EURO 2024'te final biletini alan ilk takım İspanya olmuştu. Bu akşam oynanan Hollanda-İngiltere maçının galibi, finalde İspanya'nın rakibi olacak.

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EURO 2024'te Finalin Adı Belli Oluyor! Hollanda, İngiltere Maçnıda Karşılıklı Goller

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalin adı belli oluyor.

Dün oynanan yarı İspanya-Fransa yarı final maçında Fransa'yı 2-1 mağlup eden İspanya, final biletini alan ilk takım olmuştu.

Bu akşam oynanan Hollanda-İngiltere maçının galibi, finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00 BVB Dortmund Stadyumu'nda başlayan maçta gol sesi erken geldi.

7'nci dakikada Xavi Simons'un ceza sahası dışından attığı muhteşem golle Hollanda, 1-0 öne geçti.

İngiltere, kazandığı penaltıyı maçın 18'nci dakikasında Harry Kane ile gole çevirerek beraberliği yakaladı.

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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