EURO 2024'te Arda Güler güç ve mesafede zirveyi zorladı

Milli futbolcu Arda Güler, EURO 2024'te en güçlü şutlar sıralamasında üçüncü, en uzak mesafeden atılan şutlar sıralamasında ise ikinci sırada yer aldı.

EURO 2024'te Arda Güler güç ve mesafede zirveyi zorladı

Adidas ve UEFA tarafından açıklanan verilere göre, Arda Güler, EURO 2024'te hem en güçlü şutlar hem de en uzak mesafeden atılan şutlar sıralamasında zirveye yakın yer aldı.

Turnuvanın en güçlü 10 golü arasında Real Madrid oyuncusu Arda Güler'in Gürcistan maçındaki ilk golü 118 km/s hıza ulaşarak üçüncü sırada bulunuyor. Ayrıca en uzak mesafeden atılan en iyi 10 gol sıralamasında Arda Güler'in 26 metre mesafeden attığı gol ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan, Türkiye'nin EURO 2024 grup aşamasındaki diğer iki oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun da ilk 10'a giren isimler arasında yer aldı.

EURO 2024'te Arda Güler güç ve mesafede zirveyi zorladı - Resim : 1

Hatayspor'un yeni başkanı belli oldu Hatayspor'un yeni başkanı belli oldu
Devlet desteği alarak üretti. İlk hasat sonrasında tüm masrafları çıkardı Devlet desteği alarak üretti. İlk hasat sonrasında tüm masrafları çıkardı
Sivasspor'dan eski futbolcusuna 'Atatürk'lü tepki: 'Zeki, çevik, ahlaklı...' Sivasspor'dan eski futbolcusuna olay yanıt
Siri’ye asla sorulmaması gereken o soru! Siri’ye asla sorulmaması gereken o soru!
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi
Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kabinede deprem! "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası
Diyanet, Ali Erbaş'ın Audi A8'ini iade etmemiş... Başkanlığın 150 metre ilerisindeki garaja çekilmiş! Başkanlığın 150 metre ilerisindeki garaja çekilmiş!