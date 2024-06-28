EURO 2024'te Arda Güler güç ve mesafede zirveyi zorladı

Adidas ve UEFA tarafından açıklanan verilere göre, Arda Güler, EURO 2024'te hem en güçlü şutlar hem de en uzak mesafeden atılan şutlar sıralamasında zirveye yakın yer aldı.

Turnuvanın en güçlü 10 golü arasında Real Madrid oyuncusu Arda Güler'in Gürcistan maçındaki ilk golü 118 km/s hıza ulaşarak üçüncü sırada bulunuyor. Ayrıca en uzak mesafeden atılan en iyi 10 gol sıralamasında Arda Güler'in 26 metre mesafeden attığı gol ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan, Türkiye'nin EURO 2024 grup aşamasındaki diğer iki oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun da ilk 10'a giren isimler arasında yer aldı.