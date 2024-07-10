EURO 2024 Yarı Final: Hollanda Coşkusu Dortmund'u Sardı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde Hollanda ile İngiltere'nin karşılaşacağı Dortmund'da, Hollandalı taraftarlar coşkulu bir yürüyüş düzenledi. İngiliz taraftarlar ise maç öncesinde daha sakin görünüyordu.

EURO 2024 Yarı Final: Hollanda Coşkusu Dortmund'u Sardı!

Dortmund'da gerçekleşecek EURO 2024 yarı final maçı öncesinde, Hollandalı taraftarlar şehrin sokaklarında renkli bir yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 2,5 kilometre süren yürüyüş sırasında Hollandalı taraftarlar marşlar söyleyerek coşkularını dışa vurdu. İngiliz taraftarlar ise maç saatini restaurantlarda beklerken daha sakin bir görüntü sergiledi.

BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde taraftarlar şehrin sokaklarında bir araya geldi.

EURO 2024 Yarı Final: Hollanda Coşkusu Dortmund'u Sardı! - Resim : 1

Maçın başlamasına sayılı saatler kala sokaklarda Hollandalı taraftarların sayısal olarak fazla olması dikkati çekti.

Kendilerine gösterilen toplanma alanında bir araya gelen Hollandalılar, üstü açık iki otobüs eşliğinde marşlar söyleyerek stadyuma doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı. 'Portakallar'ın stadyuma yürüyüşü yaklaşık 2,5 kilometre sürdü.

EURO 2024 Yarı Final: Hollanda Coşkusu Dortmund'u Sardı! - Resim : 2

İngilizler ise maç öncesinde Hollandalılar kadar coşkulu değildi.

Restaurantlarda maç saatini bekleyen İngiliz taraftarlar, karşılaşmanın başlama saatinin yaklaşması üzerine stadyum önünde de toplanmaya başladı.

Kaynak: AA

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