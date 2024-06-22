EURO 2024 | Türkiye 0-2 Portekiz

EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ve Çekya arasında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, gözler grubun diğer karşılaşması Türkiye-Portekiz maçına çevrildi.

A Milli Takım, grupta oynanan ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek, büyük bir avantaj yakalamıştı.

Grubun diğer maçında ise Portekz, Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etmişti.

Gürcistan ve Çekya'nın bugün oynadığı maçın 1-1 sona ermesinin ardından Türkiye-Portekiz maçı da büyük önem kazandı.

Türkiye- Portekiz karşılaşmasına BVB Dortmund Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Felix Zwayer’in yardımcılıklarını ise Stefan Lupp Marco Achmüller yapacak.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

6' Kaan Ayhan ters kanata uzun pasını attı. Zeki Çelik'in çevirdiği topta Kerem Aktürkoğlu son vuruşu yapamadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!! pic.twitter.com/PuzgSkxufk — TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024

15' Cristiano Ronaldo, Abdülkerim Bardakcı'yı çalımlayarak ortasını açtı. Rafael Leao'nun kafa vuruşu zayıf kaldı.

18' Leao yine sol kanattan gelmek istedi ancak bu kez de Samet izin vermedi ve topu rakibe çarptırarak auta çıkmasını sağladı.

22' Bernardo Silva'nın golü ile Portekiz 1-0 öne geçti.

Bernardo Silva'nın golüyle Portekiz öne geçti. pic.twitter.com/pXJ049Lcbv — TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024

24' Portekiz yine etkili geldi. Sol kanattan topla çıkan Mendes son çizgiye inip ortasını açtı. Ceza sahası dışında boş kalan Bruno'nun sert şutu farklı şekilde auta çıktı.

28' Kalecisine dönmek isteyen Samet Akaydin'in geri pası, kendi ağlarımıza gitti. Büyük hata sonucunda Portekiz 2-0 öne geçiyor.

Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. pic.twitter.com/RkHRAJjpmI — TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024

34' Sol kanattan topla çıkan Abdülkerim arka direğe ortasını açtı ancak top doğrudan auta çıktı.

39' Rafael Leao hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gördü. Leao, Gürcistan maçında cezalı duruma düştü.

42' Samet Akaydin faul sonrasında sarı kart gördü. Zeki Çelik de itirazları sonrasında sarı kart gördü.

PORTEKIZ VE A MILLI TAKIM’IN KADROLARI BELLİ OLDU

Montella hücum hattında tercihini Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem, Barış Alper gibi oyunculardan yana kullandı.

İlk maçın yıldızlarından Arda Güler ile Mert Müldür'ün yedek bırakılması, soru işaretlerine neden oldu.

İLK 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

Kaynak: Gerçek Gündem