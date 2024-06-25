EURO 2024 | Sürpriz kayıp: Milli takımın olası rakibi değişti
EURO 2024 D Grubu'nda liderlik için sahaya çıkan Fransa, maçın 79. dakikasında Lewandowski'nin golüyle yıkıldı. 1-1 sona eren maçın ardından Fransa grubu 2'nci sırada tamamladı.
EURO 2024'te D grubunda Fransa liderlik için sahaya çıktı. Polonya ise turnuvaya veda etmesinin ardından prestij maçına çıktı.
Mücadele 1-1 sona erdi. Goller; 56. dakikada Mbappe'nin penaltısı ve 79. dakikada Lewandowski'nin penaltısından geldi.
FRANSA LİDERLİĞİ KAYBETTİ VE MİLLİ TAKIM'IN OLASI RAKİBİ DEĞİŞTİ
Bu sonuçla birlikte Fransa 5 puanla ikinci sırayı aldı. Polonya ise 1 puanla turnuvadaki son maçını tamamlamış oldu.
Avusturya, Hollanda karşısında büyük sürprize imza atarak grubu lider bitirdi.
Fransa'nın rakibi E grubunun ikincisi olacak. Avusturya'nın rakibi ise A Milli Takım'ın yer aldığı F grubunu ikinci sırada tamamlayan ülke olacak.
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