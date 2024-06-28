EURO 2024 son 16 turu: Türkiye - Avusturya maçının hakemi belli oldu

UEFA, EURO 2024 son 16 turunda oynanacak Türkiye - Avusturya maçının hakemlini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmayı, 44 yaşındaki Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

Dias, EURO 2024'te daha önce Polonya - Hollanda ve Danimarka - İngiltere maçlarını yönetmişti.

Ancak Türk takımlarının Dias'ın yönetiminde oynadığı 6 resmi maçın tamamında mağlubiyetle ayrıldığı dikkat çekiyor.

Dias'ın yönettiği bazı karşılaşmalar;

Türkiye 0-2 Galler

Macaristan 1-0 Türkiye

Rusya 2-1 Türkiye

Monaco 3-1 Fenerbahçe

Marsilya 3-0 Eskişehirspor

Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21

MİLLİLER HAZIRLIKLARA BAŞLADI

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına başladı.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte kaptan Hakan Çalhanoğlu ve kaleci Mert Günok tedbir amaçlı, Samet Akaydın ise adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanda yer almadı. Hakan ve Samet, idmanı saha kenarından takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.