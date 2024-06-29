EURO 2024 son 16 turu: İngiltere, Slovakya karşısında

İngiltere, EURO 2024 son 16 turu maçında yarın Slovakya ile karşılaşacak.

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EURO 2024 son 16 turu: İngiltere, Slovakya karşısında

EURO 2024 son 16 turunda yarın İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelecek.

Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.

Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İsviçre-İtalya maçının galibiyle eşleşecek.

EKSİKLER

İngiltere'nin Slovakya maçı öncesinde 3 oyuncusunun sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

Luke Shaw, Kieran Trippier ve Declan Rice'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.

GRUP PERFORMANSLARI

Avrupa Şampiyonası tarihinde hiç mutlu sona ulaşamayan İngiltere; Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile C Grubu'nda yer almıştı.

Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İngilizler, 5 puanla lider olarak son 16 turuna yükselmişti.

İngiltere, bu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol görmüştü.

Slovakya ise Romanya, Belçika ve Ukrayna ile E Grubu'nda mücadele etmişti.

Tüm ülkelerin 3 maç sonunda 4 puan topladığı grupta Slovakya, en iyi üçüncüler içine girmiş ve son 16 turunda İngiltere'nin rakibi olmuştu.

Slovakya, 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 3 gol atıp, 3 gol de yemişti.

İNGİLTERE'NİN RAKİBİNE YENİLGİSİ YOK

İngiltere ile Slovakya arasında daha önce oynanan müsabakalarda İngilizlerin yenilgisi bulunmuyor.

İki ekip tarihlerinde 6 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'ini İngiltere kazandı ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere'nin 11 golüne, Slovakya 3 golle yanıt verebildi.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin

Kaynak: AA

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İngiltere Slovakya Euro 2024
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