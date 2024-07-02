EURO 2024 | Milli Takım çeyrek final için sahada: Avusturya 0-1 Türkiye

EURO 2024 son 16 tur Avusturya-Türkiye maçında Türkiye, maçın 2'nci dakikasında Merih Demiral'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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EURO 2024 | Milli Takım çeyrek final için sahada: Avusturya 0-1 Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geliyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

1' Mücadelede ilk düdük çaldı

1' A Milli Takımımız, maçın henüz birinci dakikasında Merih Demiral'ın golüyle 1-0 öne geçiyor.

24' Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında Christoph Baumgartner'den seken top kornere gitti.

26' Barış Alper Yılmaz sağ kanattan harika bir şekilde topu getirdi ve ceza sahası içine doğru ortaladı. Top Kenan Yıldız'ın arkasında kalınca, mutlak gol fırsatını kaçırdık

45' Maçın ilk yarısında son düdük çaldı

46' İkinci yarı başladı

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Leinhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic

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Etiketler
A Milli Takım Türkiye Avusturya Euro 2024
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