EURO 2024 | İspanya, Gürcistan'a karşı gol oldu yağdı

EURO 2024 son 16 turunda günün ikinci maçında İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikalarında Gürcistan karşısında geriye düşen İspanya, ilerleyen dakikalarda oyundaki hakimiyetini ele geçirdi ve Gürcistan'ı 4-1 gibi net bir skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı başaran 4'üncü takım oldu.

EURO 2024 | İspanya, Gürcistan'a karşı gol oldu yağdı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda İspanya, Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Son 16 Turu'nda İspanya ile Gürcistan, Köln Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız hakem François Letexier'in yönettiği mücadelenin 18. dakikasında Robin Le Normand'ın kendi kalesine attığı golle Gürcistan 1-0 öne geçti. 39. dakikada ceza sahası içi sol kanattan Nico Williams'ın pasında ceza yayı içinde Rodri'nin sert şutunda İspanya 1-1'lik eşitliği yakaladı ve takımlar soyunma odasına bu skorla girdi.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP ALMANYA

İkinci yarıda İspanya galibiyet için baskısını artırdı. 51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yamal'ın ortasında arka direkte Fabian Ruiz, kafayla topu ağlara göndererek İspanya'yı 2-1 öne geçirdi. 75. dakikada çalımlarla sol kanattan ceza sahasına giren Nico Williams'ın golüyle İspanya skoru 3-1'e getirdi. 83. dakikada ceza yayı içinden Dani Olmo'nun şutunda fark 3'e çıktı. Bu gol maçın da skoru oldu. İspanya, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

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