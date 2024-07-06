EURO 2024 | Hollanda - Türkiye Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaşıyor.

Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak olan dev mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.