EURO 2024 | Çekya-Türkiye maçı başladı

A Milli Takımımızın, EURO 2024'te son 16 turu için mücadele vereceği son grup maçı başladı.

Çekya - Türkiye karşılaşması Volkspark Stadı’nda oynanırken mücadeleyi Rumen hakem Kovas yönetiyor.

CANLI ANLATIM

3. Dakika: Çekya'nın ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Provod'un hamlesini kaleci Mert Günok kurtardı.

11. Dakika: Çekya'da A. Barak, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart aldı.

13. Dakika: Çekya yarı sahasına geçen Arda Güler ceza sahası dışından sert vurdu, top auta gitti.

20. Dakika: Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu yerde kaldı, Çek Cumhuriyeti'nden A. Barak, ikinci sarıdan sonra kırmızı kart aldı.

28. Dakika: Sol kanattan Arda Güler orta açtı, ön direğe hareketlenen Samet Akaydin sert bir kafa vuruşu yaptı, top auta gitti.

31. Dakika: Salih Özcan, atağa geçen Chytil'i formasından çekerek durdurdu, sarı kart gördü.

35. Dakika: Çekya'da yedek kulübesinde bekleyen Patrik Schick'in hakeme şiddetli itirazı sarı kartla sonuçlandı.

37. Dakika: Kenan Yıldız, rakibine yaptığı hamle sonrası sarı kart gördü.

45. Dakika: Mert Günok, Jurasek ile karşı karşıya kaldı.

45+3. Dakika: İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarıda ilk düdük çaldı

51' GOL !! Hakan Çalhanoğlu ile 1-0 öne geçiyoruz

66' Maalesef top ağlarımızda... Çekler, Soucek ile beraberliği yakalıyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16 için sahaya çıkıyor. F Grubu’nda oynadığı Gürcistan mücadelesini 3-1 kazanan Ay-yıldızlılar, Portekiz karşısında ise sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Takım’ın sıradaki rakibi ise Çekya oldu.

Türkiye’nin rakibi Çekya grupta oynadığı Portekiz karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken Gürcistan ile berabere kaldı ve 1 puan topladı. Grupta 3. basamakta yer alan Çekya son maçına Türkiye karşısında çıkacak.

Çekya - Türkiye mücadelesi Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda bugün saat 22:00’de başlayacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın yayıncı kuruluşu TRT olurken son günlerde bazı karşılaşmalar yoğun maç programı sebebiyle TRT Spor ekranlarından yayınlandı. Kafa karışıklığı yaşayan kullanıcılar ise A Milli Takım’ın maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor.

Çekya - Türkiye mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dileyen kullanıcılar Tabii uygulaması üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.