EURO 2024 | Çekya-Türkiye maçı başladı

A Milli Takımımızın, EURO 2024'te son 16 turu için mücadele verdiği Çekya maçında ilk yarı gol sesi çıkmadı. Maçta ikinci yarı başladı.

Son Güncelleme:
EURO 2024 | Çekya-Türkiye maçı başladı

A Milli Takımımızın, EURO 2024'te son 16 turu için mücadele vereceği son grup maçı başladı.

Çekya - Türkiye karşılaşması Volkspark Stadı’nda oynanırken mücadeleyi Rumen hakem Kovas yönetiyor.

CANLI ANLATIM

3. Dakika: Çekya'nın ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Provod'un hamlesini kaleci Mert Günok kurtardı.

11. Dakika: Çekya'da A. Barak, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart aldı.

13. Dakika: Çekya yarı sahasına geçen Arda Güler ceza sahası dışından sert vurdu, top auta gitti.

20. Dakika: Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu yerde kaldı, Çek Cumhuriyeti'nden A. Barak, ikinci sarıdan sonra kırmızı kart aldı.

28. Dakika: Sol kanattan Arda Güler orta açtı, ön direğe hareketlenen Samet Akaydin sert bir kafa vuruşu yaptı, top auta gitti.

31. Dakika: Salih Özcan, atağa geçen Chytil'i formasından çekerek durdurdu, sarı kart gördü.

35. Dakika: Çekya'da yedek kulübesinde bekleyen Patrik Schick'in hakeme şiddetli itirazı sarı kartla sonuçlandı.

37. Dakika: Kenan Yıldız, rakibine yaptığı hamle sonrası sarı kart gördü.

45. Dakika: Mert Günok, Jurasek ile karşı karşıya kaldı.

45+3. Dakika: İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarıda ilk düdük çaldı

51' GOL !! Hakan Çalhanoğlu ile 1-0 öne geçiyoruz

66' Maalesef top ağlarımızda... Çekler, Soucek ile beraberliği yakalıyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

A Milli Takım nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimal ve muhtemel rakiplerA Milli Takım nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimal ve muhtemel rakiplerGüncel

ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16 için sahaya çıkıyor. F Grubu’nda oynadığı Gürcistan mücadelesini 3-1 kazanan Ay-yıldızlılar, Portekiz karşısında ise sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Takım’ın sıradaki rakibi ise Çekya oldu.

Türkiye’nin rakibi Çekya grupta oynadığı Portekiz karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken Gürcistan ile berabere kaldı ve 1 puan topladı. Grupta 3. basamakta yer alan Çekya son maçına Türkiye karşısında çıkacak.

Çekya - Türkiye mücadelesi Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda bugün saat 22:00’de başlayacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın yayıncı kuruluşu TRT olurken son günlerde bazı karşılaşmalar yoğun maç programı sebebiyle TRT Spor ekranlarından yayınlandı. Kafa karışıklığı yaşayan kullanıcılar ise A Milli Takım’ın maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor.

Çekya - Türkiye mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dileyen kullanıcılar Tabii uygulaması üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

Etiketler
Türkiye A Milli Takım Euro 2024
Son Güncelleme:
Türkiye-Çekya maçı öncesi Quaresma'dan gündem olan paylaşım Türkiye-Çekya maçı öncesi Quaresma'dan gündem olan paylaşım
NOW TV'de Kızıl Goncalar değişikliği! Yeni sezonun kilit ismi belli oldu NOW TV'de Kızıl Goncalar değişikliği! Yeni sezonun kilit ismi belli oldu
Houston Rockets, Kevin Durant'ı Alperen Şengül'e tercih ediyor Houston Rockets, Kevin Durant'ı Alperen Şengül'e tercih ediyor
Uzak durmanız gereken 3 burç! Sinirlendiklerinde resmen deliye dönüyorlar Uzak durmanız gereken 3 burç! Sinirlendiklerinde resmen deliye dönüyorlar
ÇOK OKUNANLAR
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı: İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş! İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş!
Türkiye’nin Çekya maçı için muhtemel ilk 11'i belli oldu Çekya maçının muhtemel ilk 11'i bellioldu
Kocaeli'de öğretmen cinayeti: Okul müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, 17 yaşındaki şahıs tarafından vurularak öldürüldü Okul müdür yardımcısı 17 yaşındaki şahıs tarafından vurularak öldürüldü
Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek: İşte tatile gireceği tarih... Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
Erdoğan'dan talimat: "Bu işi bir an önce neticelendirin" "Bu işi bir an önce neticelendirin"