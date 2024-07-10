Estonyalı Atletten Tarihi Başarı: Ölümüne Yürüyüşle Messina Boğazı'nı Geçti

Estonyalı atlet Jaan Roose, İtalya'nın güneyindeki Messina Boğazı'nı ince halat üzerinden yürüyerek geçmeyi başardı. Ancak varış noktasına 80 metre kala düşüp yeniden kalkması, bu rekorun Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesine engel oldu.

Estonyalı Atletten Tarihi Başarı: Ölümüne Yürüyüşle Messina Boğazı'nı Geçti

Estonyalı Red Bull sporcusu Jaan Roose, İtalya'nın güneyindeki Kalabriya Bölgesi ile Sicilya Adası'nı ayıran Messina Boğazı'nı ince halat üzerinden yürüyerek geçmeyi başardı. Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 3 saat süren bu ölümüne yürüyüş, Roose'un "tarih yazdığı" bir başarı olarak kayıtlara geçti. Ancak varış noktasına 80 metre kala düşüp yeniden kalkması, bu rekorun Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesine engel oldu.

Sabah yerel saatle 08.45'te Villa San Giovanni'deki 265 metre yükseklikteki Santa Trada kulesinden yürüyüşüne başlayan Roose, birinci kilometreyi 45 dakikada tamamladı.

Denizden yaklaşık 200 metre yükseklikte yürüyen Roose, hareketinden 2 saat sonra 2,5 kilometreye ulaşırken, toplam 3,6 kilometrelik mesafeyi 2 saat 57 dakika 9 saniyede tamamlayarak, Messina'daki 230 metre yükseklikteki Farro kulesine ulaştı.

TARİHTEKİ 'EN UZUN İP ÜSTÜNDE YÜRÜYÜŞ' REKORUNU KIRDI

Roose'un bu geçişi "tarihteki en uzun ip üstünde yürüyüş" olarak kayıtlara girdi ancak varış noktasına 80 metre kala düşüp yeniden kalkması bu geçişin Guinness Rekorlar Kitabına girmesine engel oldu. Roose, Messina Boğazı üzerinde düşmeden yürüdüğü mesafe ile Guadalupe Montserrat'ta ince halat üstünde yürüyerek geçtiği 1525 metrelik rekoru geliştirdi.

'TARİH YAZDIM'

Estonyalı atlet, geçişin ardından yaptığı açıklamada, "Kendimi harika hissediyorum. Çok mutluyum, biraz yorgun ve bitkinim ama arkadaşlar, tarih yazdım. Messina Boğazı'nda 3,6 kilometre yürüdüm. Uzun bir yürüyüştü. Baştan sona sürprizlerle doluydu. Bazı zorluklar oldu. Hava da güzeldi, daha fazla rüzgar bekliyordum." dedi.

Kaynak: AA

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