Eskişehirspor’dan 2’de 2

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı Homurlu 1951 Spor'u 2-0’la geçerken lige de 2’de 2’yle başlamış oldu.

Eskişehirspor’dan 2’de 2

Bölgesel Amatör Lig'in 2. haftasında Eskişehirspor ve Homurlu 1951 Spor'la karşı karşıya geldi. Karacailyas Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda ise Cenk Özbey'ın 87. ve Murat Kara'nın da 90. dakikada attığı gollerle siyah-kırmızılılar 2-0 galip ayrıldı.

Eskişehirspor önümüzdeki hafta Osmanlı 1453 ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA

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