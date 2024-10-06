Eskişehirspor Sezonu Galibiyetle Açtı

Bu sezon 2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele edecek olan Eskişehirspor, deplasmanda Kumlucaspor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

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Eskişehirspor Sezonu Galibiyetle Açtı

Bölgesel Amatör Lig sezonu açıldı. Bu çerçevede, bugün Eskişehirspor ve Kumlucaspor karşı karşıya geldi. Kumluca İlçe Stadı'nda oynanan maç, saat 15.00'da başladı.

Heyecanlı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise Necati Önal'ın 80'inci dakikada gelen golüyle siyah kırmızılı ekip deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

Eskişehirspor önümüzdeki hafta Homurlu 1951 ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA

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