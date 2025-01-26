Eskişehirspor Ligin İkinci Yarısını Galibiyetle Açtı
Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup'un 2. yarısını Kumluca Belediyespor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet ile açtı.
Eskişehirspor, BAL 6. Grup'un ilk devresini Manavgat Belediyespor ile aynı puanda ikinci sırada tamamlamıştı.
İkinci devreye iyi başlamak isteyen Eskişehir takımı, Antalya temsilcisine karşı Necati Önal'ın 8. dakikada attığı golle galibiyeti kaptı. Siyah-kırmızılı ekip şampiyonluk yolunda kritik üç puanı değerli bir galibiyetle aldı.
Kaynak: İHA
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