Eskişehirspor Liderliği Kaptırdı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta boy gösteren Eskişehirspor, Akşehirspor karşısında 1-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu Manavgat Belediyespor'a kaptırdı.

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Eskişehirspor Liderliği Kaptırdı

Bölgesel Amatör Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor ve Akşehirspor karşı karşıya geldi. Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda oynanan maçın 28. dakikasında Osman Talha Kotaran'ın attığı golle ev sahibi Akşehirspor, ilk yarıyı önde kapattı.

İKİNCİ YARIDAN GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıda başka gol olmazken Eskişehirspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Geçtiğimiz hafta, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda 30 bin 358 taraftarın takip ettiği ve Bölgesel Amatör Lig'in en kalabalık seyirciye ev sahipliği yapan maçında Manavgat Belediyespor'u 2-1 yenen Eskişehirspor, bu mağlubiyetle averaj farkı ile liderlik koltuğundan düştü.

Eskişehirspor önümüzdeki hafta Mezitli 33 Spor ile karşılaşacak.

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Kaynak: İHA

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