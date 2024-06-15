Eski Trabzonsporlu futbolcu hayatını kaybetti

Trabzonspor'da da forma giyen ski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, hayatını kaybetti.

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Eski Trabzonsporlu futbolcu hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Everton'da forma giyen eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Arsenal Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Eski forvet oyuncumuz Kevin Campbell'ın kısa süren bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Kevin kulüpteki herkes tarafından çok seviliyordu. Huzur içinde uyu" ifadeleri kullanıldı.

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Campbell, Arsenal forması giydiği dönemde lig, Lig Kupası, Federasyon Kupası ve Kupa Galipleri Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

1998-99 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Campbell, 18 maçta 5 gol atarken, ara transferde Everton'a gitmişti.

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