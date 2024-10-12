Eski Öğrencisi Klopp'un Kararını Yerden Yere Vurdu: 'Berbat'

Liverpool'dan ayrılmasının ardından hiçbir takıma imza atmayan Klopp'un kararına, eski öğrencisinden flaş bir yorum geldi. Kevin Grosskreutz, deneyimli teknik adamın kararını 'b*ktan' olarak nitelendirdi.

Eski Öğrencisi Klopp'un Kararını Yerden Yere Vurdu: 'Berbat'

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, kimsenin beklemediği bir kararla, Red Bull’un yeni "Küresel Futbol Başkanı" olmuştu. Klopp’un bu kararını eski öğrencisi Kevin Grosskreutz adeta yerden yere vurdu.

Eski Öğrencisi Klopp'un Kararını Yerden Yere Vurdu: 'Berbat' - Resim : 1

Klopp’un kararı futbol dünyasında şaşkınlık yaratırken, Grosskreutz’dan olay bir yorum geldi. Eski öğrencisi Klopp’un bu kararını ‘b*ktan’ olarak nitelendirdi.

Eski Öğrencisi Klopp'un Kararını Yerden Yere Vurdu: 'Berbat' - Resim : 2

Grosskreutz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası bir taraftar olarak bunun berbat olduğunu düşünüyorum. Ama arkadaş olarak alınan kararları kabul etmek zorundasınız. Konuştuğumuzda böyle bir kararın b.ktan olduğunu düşündüğümü söyleyeceğim!"

Klopp, yeni görevine 2025 Ocak’ta başlayacak.

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