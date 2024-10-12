Eski Öğrencisi Klopp'un Kararını Yerden Yere Vurdu: 'Berbat'

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, kimsenin beklemediği bir kararla, Red Bull’un yeni "Küresel Futbol Başkanı" olmuştu. Klopp’un bu kararını eski öğrencisi Kevin Grosskreutz adeta yerden yere vurdu.

Klopp’un kararı futbol dünyasında şaşkınlık yaratırken, Grosskreutz’dan olay bir yorum geldi. Eski öğrencisi Klopp’un bu kararını ‘b*ktan’ olarak nitelendirdi.

Grosskreutz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası bir taraftar olarak bunun berbat olduğunu düşünüyorum. Ama arkadaş olarak alınan kararları kabul etmek zorundasınız. Konuştuğumuzda böyle bir kararın b.ktan olduğunu düşündüğümü söyleyeceğim!"

Klopp, yeni görevine 2025 Ocak’ta başlayacak.