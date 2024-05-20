Eski hakemler açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe maçında Djiku'nun gördüğü ikinci sarı kart doğru muydu?

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park'ta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, 21. dakikadan maç bitimine kadar geçen sürede 10 kişi olmasına rağmen ezeli rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Maçın kader anı denilebilecek ve oldukça tartışma yaratan pozisyonunda Dijku, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Hakem Arda Kardeşler'in Torreira ile girdiği mücadelede Dijku'ya kart göstermesini eskinin hakemleri, şimdinin spor yorumcuları yorumladı.

İşte yorumlar:

Bahattin Duran: Djiku'nun gördüğü ikinci sarı kart yanlış. Bu pozisyon birinci sarı kart olsaydı o da yanlıştı. Burada faul tartışılır. Burada basma yok, Torreira tamamen faulü almaya gidiyor. Daha yuvarlanırken hakeme dönüp kart işareti yapıyor. Bu bir umut vadeden atak değil. Sarı kart kesinlikle değil bu pozisyon.

Deniz Çoban: Bence burada faul yok. İkinci sarı karta da katılmıyorum. Gerçekten 21. dakikada Arda Kardeşler adına çok kritik bir hata oldu.

Bülent Yıldırım: Hakem adına talihsiz bir kart. Taktik faul değil, umut vadeden atak söz konusu değil. Sadece faul. Djiku'nun ayağı yerde. Burada sağ ayağa da sol ayağa da temas söz konusu değil. Asla sarı kart olmaz, yanlış bir yorum oldu.

Fırat Aydınus: Djiku ilk sarı kartta sınırları zorluyor ama sarı kart doğru. 21. dakikadaki majör pozisyonda Alexander Djiku’nun 2. sarı kartı hatalıydı. 2. sarı kart ‘uzaydan bile görülmeli’ tabirine uymuyor. Ne kontrolsüz bir hareket ne de umut vadeden bir pozisyon içeriyordu sarı kart için. Hatta kimilerine göre faul bile tartışılır. Arda Kardeşler’in aslında en büyük handikapı; bu pozisyonunun etkisinde kalıp Galatasaray’ın aleyhine 4-5 hatalı karar vermesi oldu. Derbinin kader pozisyonunda yaptığı hata sonrası maçın skoru ise Kardeşler’in hakem şansı oldu.

Erman Toroğlu: Djiku’ya gösterilen ilk sarı kartı anlayamadım, neyin kartı bu ya? Böyle kart olmaz, Torreira hakemi aldatıyor. Djiku’nun gördüğü ikinci sarı kartta ben, sarı kartı hakemi aldatmaktan Torreira’ya gösteririm. Torreira hakemi çıtır çıtır yemiş. Djiku’ya gösterilen 2 sarı kartta rezalet.

Kaynak: Gerçek Gündem