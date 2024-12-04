Eski Galatasaraylı Futbolu 45 Yaşında Bıraktı

Bir dönem Galatasaray formasını da terleten Japon orta saha oyuncusu Junichi Inamoto, 45 yaşında emekliye ayrıldığını duyurdu.

Başkent Tokyo'nun Katsuşika bölgesi takımı Nankatsu SC forması giyen Inamoto, düzenlediği basın toplantısında, futbolu bıraktığını açıkladı.

Son 2-3 yıldır emekli olmayı düşündüğünü kaydeden Inamoto, "Bu yıl, mevcut yeteneklerimle takıma yardımcı olamayacağımı hissettim" diye konuştu.

Bu sebeple futbolu bıraktığını kaydeden 45 yaşındaki Inamoto, İngiltere ve Türkiye dahil futbolculuk kariyeri boyunca deneyimlediği serüvenini anlattı.

Japonya Mili Takımı "Samurai Blue" ile Mart 2001'de Fransa'ya karşı deplasmanda 5-0 kaybedilen dostluk maçını anımsatan Inamoto, şunları kaydetti:

"Bu maç kariyerimdeki en şok edici olanıydı. Aramızdaki boşluğu ve dünyayla aramızdaki farkı hissettim ve bu maç, bundan sonra ne yapacağımı çok düşünmemi sağladı. Örnek aldığım Zidane o maçta sahaydı. Eğer zamanlamayı tutturabilirsem, herkesten topu çalabileceğimden emindim. Ancak bunu Zidane'a karşı hiç başaramadım"

Inamoto, 2002 FIFA Dünya Kupası'nın, kariyerine etkisine yönelik "O maçlar sayesinde adım dünyaca tanındı ve gollerimin etkisi muazzamdı" dedi

Inamoto, emekliye ayrılana dek yurt dışında Premier Lig ve yurt içinde 5. lig dahil üst ve alt seviye birçok takımda oynamasına yönelik, "Sonuçta futbol tamamen eğlence. Ortam farklı olsa da top aynı, futbol da aynı kalıyor. 28 yıldır açıkçası her şeyi başardığımı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Geleceğine yönelik "mümkünse antrenör kariyeri" hedeflediğini kaydeden Inamoto, "Tecrübelerimi daha üst düzeyde paylaşmak isterim" dedi.

Kaynak: AA