Eski Galatasaraylı futbolcu Beşiktaş'a danışman oldu

Beşiktaş, yaptığı resmi açıklama ile Bradley Howard Friedel'ı 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Yönetim Kurulu Danışmanı olarak göreve getirdiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzden Bilgilendirme

Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir.

Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

Friedel'in futbol geçmişi göz önüne alındığında bu transfer, camiada büyük yankı uyandırdı. Kendisi, 1995 yılında Galatasaray'a transfer olarak forma giymiş ve sarı-kırmızılılarla 1996 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Öte yandan Friedel, Süper Lig'de forma giyen ilk Amerikalı futbolcudur.