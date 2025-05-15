Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a Olay Çağrı: 'Bir Hafta İçinde Görevinden Ayrılmazsa...'

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kulübün seçime götürülmesi için başlatılan imza kampanyasına ilişkin de konuşan Uslu, "Ali Koç bir hafta içinde görevden ayrılma kararı almazsa ben de imza vereceğim” ifadelerini kullandı.

Uslu'nun açıklamalarından diğer öne çıkanlar ise şöyle:

Ali Koç, verdiğim tek bir sözü dahi tutamadın! Çocuklar ağlıyor. 50 yaşında adamlar ağlıyor. Sen halkın içinde gezmiyorsun herhalde.

Biz Türkiye'nin en büyüğüyüz. Ama başarı yok. Sayın başkan, yapamıyorsun beceremiyorsun. O yüzden git diyoruz. Gitmelisin.

Kaynak: İHA