Eski basketbolcu İsrail'i eleştirdi, 2024 Olimpiyat Komisyonundan atıldı
İsrail'i eleştiren eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan çıkarıldı.
Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Büyükelçisi Gomis'in adının, İsrail'in sömürgecilik politikasını eleştiren bir paylaşımının ardından 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonu sitesinde yer alan üyeler listesinden çıkarıldığı görüldü.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Gomis'in 2024 Paris Olimpiyatları Büyükelçilik görevinden atılıp atılmayacağı da ilerleyen günlerde kararlaştırılacak.