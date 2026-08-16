Erzurumsporlular Diyarbakır Deplasmanına Gidiyor

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Kazım Karabekir Stadı'nda toplanan Erzurumspor taraftarları, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üst aramasından geçirildi.

YÜZLERCE TARAFTAR YOLA ÇIKTI

Kontrollerin ardından taraftarlar, kendileri için tahsis edilen 6 büyük otobüs, 2 yarım otobüs ve 9 minibüse bindi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de araçların sürücülerinin belgelerini kontrol ederek alkol muayenesi yaptı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından Erzurumspor taraftarları, saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada takımlarını desteklemek üzere konvoy halinde Diyarbakır'a hareket etti.

'SEVDAMIZ ERZURUMSPOR'UN PEŞİNDE GİDECEĞİZ'

Palandöken Kartalları Tribün Lideri Kayhan Piyi, Diyarbakır deplasmanının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Bugün çok önemli bir maç için Diyarbakır'a hareket ediyoruz. Sevdamız Erzurumspor'un peşinde gideceğiz. Takımımızı birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde 90 dakika boyunca Diyarbakır'da destekleyeceğiz. İnşallah bu sene de hak ettiğimiz yerde ligi bitireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA