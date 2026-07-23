Ertuğrul Doğan Son Noktayı Koydu: Futbolda 10+4 Yabancı Kuralı Değişecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de son haftalarda çok fazla tartışma konusu olan yabancı kuralında son noktayı Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan noktayı koydu.

Fenerbahçe'nin son Avrupa maçı müsabakası sonrası İsmail Kartal'ın "Yabancı kuralı belki değişebilir. 12+2 olabilir. Geçen seneki kuralın devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor" sözleri tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise daha önce verdiği bir röportajda "Yabancı kuralı bütün kulüpleri zorlayacak. Özellikle bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan takımları zorlayacak" şeklinde görüş bildirmişti.

ERTUĞRUL DOĞAN SON NOKTAYI KOYDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezonla ilgili düzenlenecek "Stadyum ve Tribün Güvenliğine İlişkin Koordinasyon Toplantısı" öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise tartışmalara son noktayı koydu. Doğan, 10+4 olarak uygulanan yabancı futbolcu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı.

Yaklaşık 4-5 ay önce TFF ile bu konu hakkında görüşme yapıldığını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kararlarından dönmeyeceklerini söylemişlerdi. 1 ay önce yaptığımız toplantıda kulüplerin görüşleri oldu, karşı çıkanlar oldu. Tekrar karar alıp federasyonla paylaştık. Federasyon, kararın değişmeyeceğini bildirdi. Ben bir daha görüştüm, bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak. Trabzonspor da o zaman değişmesi yönünde destek veren kulüplerden biriydi. Karşı çıkan pozisyonda olmadık. Biz de yapılanmamızı bu kurala göre yaptık. Bu kuralın değişmesine şu an Trabzonspor da olumlu bakmaz. Federasyonun da görüşü net."

Kaynak: Haber Merkezi