Ertem Şener'den Galatasaray Taraftarını Üzecek Transfer Açıklaması

Sarı-kırmızılı ekipte en merak edilen konu olan Osimhen için de çarpıcı ifadeler kullanan Şener, kulübün elinden geleni yaptığını ancak Manchester United ve Chelsea’nin de bastırdığını kaydetti. Ertem Şener, Osimhen’in kalma ihtimalini yüzde 30 olarak gördüğünü belirtti.