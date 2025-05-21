Ertem Şener'den Galatasaray Taraftarını Üzecek Transfer Açıklaması
Galatasaray'da gidecek kalacak isimler gündemden düşmezken, Ertem Şener, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesiyle ilgili dikkat çeken iddiaları ortaya attı. Ertem Şener, yıldız bir isim için ise 'Gelme ihtimali sıfır' ifadesini kullandı.
Kaynak: Beyaz TV
Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray’da gelecek senenin planlaması yapılırken, en merak edilen konu Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in takımda kalıp kalmayacağı oldu.
Beyaz TV spor moderatörü Ertem Şener, Osimhen ve sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki isimlere ilişkin olay yorumlarda bulundu.
Galatasaray’da kaleci Muslera’nın büyük olasılıkla takımdan ayrılması beklenirken, Real Madrid kalecisi Andriy Lunin’in adı sık sık dillendirilmeye başladı. Ertem Şener, bu isim için ‘Gelme ihtimali sıfır’ derken, Güney Ameriaklı kalecilere işaret etti. Şener, Berke Özer’in daha iyi bir seçenek olabileceğini belirtti.
Sarı-kırmızılı ekipte en merak edilen konu olan Osimhen için de çarpıcı ifadeler kullanan Şener, kulübün elinden geleni yaptığını ancak Manchester United ve Chelsea’nin de bastırdığını kaydetti. Ertem Şener, Osimhen’in kalma ihtimalini yüzde 30 olarak gördüğünü belirtti.