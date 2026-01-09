Ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko Maçında Tarih Belli Oldu
uroLeague’de hava koşulları nedeniyle ertelenen Olympiakos–Fenerbahçe Beko maçının tarihi belli oldu. Karşılaşma 17 Mart'ta Atina’daki Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanacak.
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasından ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 4 Aralık 2025 tarihinde Yunanistan'da oynanması gereken ancak hava koşulları sebebiyle ertelenen Olympiakos müsabakasının 17 Mart Salı günü, saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacağı belirtildi.
Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.
Kaynak: AA
